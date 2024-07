In der konstituierenden Sitzung des Stadtrats nach der Kommunalwahl trat mit dem CDU-Politiker und früherem Landtagsabgeordneten Wigbert Schwenke nur ein Bewerber für den Vorsitz an. In einem ersten Wahlgang verpasste er mit 48 Prozent der Stimmen knapp die erforderliche Mehrheit. Nach einigen Diskussionen und Unterbrechungen wurde die Wahl auf Beschluss der Stadträte wiederholt. Dabei erhielt Schwenke mit 57 Prozent der Stimmen die nötige Mehrheit.