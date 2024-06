Bildrechte: MDR/Leonard Schubert

Um 7 Uhr ist die Vorstellungsrunde schon im Gange. Christoph Ilgner, der Wahlvorsteher für heute, begrüßt alle sieben Wahlhelfer. Am Whiteboard hängen Wahlscheinmuster, drei Wahlkabinen sind aufgebaut. An der Wand hängen ein Englischposter, eine staubige Tafel, ein Bild. Die Stühle sind rausgeräumt, die Tische beseite geschoben. Am Rand warten in Kartons Stimmzettel, Listen, Ordner, Klebeband, Stift. Ein abschließbarer Koffer, Siegel für die noch offenen, leeren Wahlurnen.