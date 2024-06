Was ist Voto? VOTO ist ein gemeinnütziges Projekt, das mit Online-Wahlhilfen zu Kommunalwahlen in zahlreichen Städten und Landkreisen Wählen einfacher und informierter machen soll. Das Projekt wird von Thilo Dieing und Christian Stecker an der TU Darmstadt koordiniert und von lokalen Teams durchgeführt. Voto arbeitet politisch neutral und kostenlos.



In Sachsen-Anhalt sollen in diesem Jahr 17 Kommunalwahlen begleitet werden. Bei Europa-, Bundestags- und Landtagswahlen übernimmt der Wahl-O-Mat diese Aufgabe.