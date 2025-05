Bei der Hasseröder-Brauerei in Wernigerode im Landkreis Harz wird seit Dienstagabend gestreikt. Wie eine Sprecherin der Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) MDR SACHSEN-ANHALT am Mittwochmorgen sagte, haben 135 Mitarbeiter aller drei Schichten aus den Bereichen Herstellung, Abfüllung und Logistik die Arbeit niedergelegt.

Das sei nahezu die gesamte Belegschaft, die 137 Beschäftigte umfasse. Der Warnstreik soll demnach offiziell bis Mittwochabend 22 Uhr dauern. Wegen des Feiertags am Donnerstag laufe die Bier-Produktion aber erst am Freitag wieder an, so die Sprecherin.