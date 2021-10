So wie Norman Dreimann geht es anscheinend vielen Menschen in Deutschland. Eine bundesweite Studie des Markt- und Sozialforschungsinstitus Sinus fand heraus, dass die Transportfahrräder in der "Unter- und unteren Mittelschicht" besonders gefragt sind und widerlegt damit das Image des "Yuppie-Fahrrads". Auch bei Magdeburger Gewerbetreibenden sind die Räder längst angekommen. So kann man etwa regelmäßig Hausmeister der Wobau und bisweilen auch Fliesenleger und Maler auf ihren Lastenrädern durch die Stadt radeln sehen. Die Bahnhofsmission Magdeburg und der Verein "Arbeit und Leben" nutzen die Räder ebenfalls zum Transport von Kleiderspenden, Flyern und Bürounterlagen. Und auch immer mehr Familien nutzen die Räder, zum Beispiel zum Einkaufen oder um Kinder in die Schule oder die Kita zu bringen.

Der Verein "Arbeit und Leben" erledigt mittlerweile viele Termine in der Stadt und im Umland mit dem Lastenrad. Immer im Gepäck: Moderationskoffer, Plakate, Flyer und weitere Unterlagen. Bildrechte: MDR/Leonard Schubert Gerade in großen Städten auf der sogenannten "letzten Meile" ist man mit dem Lastenrad meistens genau so schnell unterwegs wie mit dem Auto, weil man etwa Staus umfahren, die Parkplatzsuche sparen oder sogar näher an den gewünschten Zielort heranfahren kann. Für viele lohnt sich die Anschaffung deshalb. Besonders, wenn die Anschaffung der Räder durch Förderprogramme unterstützt wird. Entsprechende Fördertöpfe von Kommunen und Ländern sind in der Regel innerhalb kürzester Zeit erschöpft.

"Für die Kinder jedes Mal wie Rummel"

"Mein Eindruck ist: Lastenradfahren ist für die Kinder jedes mal ein bisschen wie auf dem Rummel." - Norman Dreimann Bildrechte: ADFC Magdeburg/Norman Dreimann Norman Dreimann sagt, er habe seine Entscheidung umzusteigen nicht bereut. Für die Fälle, in denen er doch ein Auto braucht, ist er inzwischen auf Car-Sharing umgestiegen. So habe er immer das passende Fahrzeug und erheblich weniger Mobilitätskosten, erzählt er. "Der größte Gewinn ist für mich, dass ich mich nicht mehr ums Auto kümmern muss. Und natürlich der Spaß! Das ist auch für die Kinder super!"



Er erzählt, auf dem Lastenrad seien die Kinder viel dichter am Alltagsgeschehen dran, man kommuniziere mehr miteinander und mit den Mitmenschen. "Mein Eindruck ist: Lastenradfahren ist für die Kinder jedes Mal ein bisschen wie Rummel", meint er.

Lastenräder: Keine Lösung für jeden, aber ein Vorteil für die Gemeinschaft

Natürlich kann man nicht einfach jedes Auto und jeden LKW durch ein Lastenrad ersetzen. Einen Supermarkt beliefert man eher nicht mit dem Lastenrad und im Regelfall ist man froh, wenn die Feuerwehr mit ihrem großen Löschfahrzeug und nicht mit einem Lastenrad anrückt, wenn es einmal brennt. Trotzdem belegen zahlreiche Studien, dass Lastenräder nicht nur einen wichtigen Beitrag zur Verkehrswende und zum Erreichen der Klimaziele leisten, sondern auch den Geldbeutel der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler erheblich entlasten können.

Versteckte Kosten durch den Autoverkehr entstehen etwa durch Stau in Städten (Symbolbild). Hier könnte Radverkehr für Entlastung sorgen. Bildrechte: imago images/Lichtgut

Der deutsche Verkehrsforscher Stefan Gössling schätzt etwa, dass jedes Auto in Deutschland im Schnitt mit 4.000 Euro subventioniert wird, wenn man versteckte Kosten einberechnet, die etwa durch Staus, Unfälle und Umweltverschmutzung entstehen. Investitionen in die Radinfrastruktur bringen der Bevölkerung hingegen sogar eine Rendite – etwa, weil Krankenkassen und Straßen entlastet werden.

Eigentlich sind diese Fakten längst erforscht. Daten aus Fahrradstädten wie Kopenhagen, wo im Schnitt jeder vierte Haushalt ein Lastenrad besitzt, sprechen Bände. Die Uni Magdeburg entwickelt spannende Projekte zur Zukunft des Lastenrades. Trotzdem mangelt es in Deutschland vielerorts an der passenden Infrastruktur: Fehlende Abstellmöglichkeiten und Ladestationen, unzureichende Radwege, unsichere Verkehrsführungen und andere Hindernisse bremsen den Vormarsch des Lastenrads.

Fehlende Infrastruktur bremst die Lastenräder

Die Aktion "Radentscheid" sammelt Unterschriften für einen Bürgerentscheid, der sich für einen besseren Radverkehr in Magdeburg einsetzt. Die Listen werden zum Beispiel in diesen Briefkästen am Gepäckträger gesammelt. Bildrechte: MDR/Leonard Schubert

Auch Norman Dreimann glaubt, dass noch mehr Menschen aufs Lastenrad umsteigen würden, wenn die Infrastruktur besser wäre. Deshalb setzt er sich mit dem "Radentscheid" für einen besseren Radverkehr in der Stadt ein. "Wenn die Leute keine Angst haben, aufs Rad zu steigen, wenn Vertrauen ins Angebot da ist, dann fällt das Umsteigen deutlich leichter." Gerade in Städten gehe es dabei oft auch um fehlende Abstellmöglichkeiten, denn Lastenräder kann man nicht einfach in den Keller tragen. "Eine Idee wäre es, Parkplätze in Abstellboxen umzuwandeln, die man dann mieten kann", meint Dreimann.

Ähnlich sieht es Florian Sosnowksi von der Bahnhofsmission. "Ich fahre sehr gerne Lastenrad, aber die Radinfrastruktur lässt überall sehr zu wünschen übrig", meint er. Es sei zwar ein bisschen was in der Stadt passiert für den Radverkehr, aber vieles davon sei nicht befriedigend. Trotzdem sei die Arbeit entspannter und schneller mit dem Rad, vor allem bei Strecken unter fünf Kilometern.

Florian Sosnowski erledigt mit dem Lastenrad der Bahnhofsmission die meisten Fahrten und nutzt das Auto kaum noch. Bildrechte: MDR/Leonard Schubert

Kostenloser Lastenradverleih in Magdeburg