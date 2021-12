Die Stadt hatte von Beginn der Pandemie an den Schutz der älteren und damit mehr gefährdeten Personengruppen in den Mittelpunkt gestellt. Das galt für die ersten Impftermine, aber auch für den Schutz der Alten- und Pflegeheime. Hier gab es ein sehr strenges Testregime. Mit Erfolg: "Wir haben in ganz Mitteldeutschland die geringste Todeszahl auf die Einwohnerzahl bezogen. Das war eine richtige Strategie", meint der Oberbürgermeister. Auch wenn jedes Einzelne der bislang knapp 200 Todesopfer in der Stadt zu bedauern sei. Harte Kritik übt er an den Impfgegnern und fordert mehr Solidarität mit den Pflegekräften: "Wer sich ganz bewusst nicht impft, geht das Risiko ein, dass er erkrankt und dabei auch mit seinem Leben spielt. Leider merken die Leute das erst, wenn es zu spät ist", sagt das Stadtoberhaupt.