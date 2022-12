Zu Pfingsten 2020 hatte es sogar bereits einen Ausbruchsversuch gegeben. Damals war der Attentäter noch in der JVA Halle untergebracht und dort über einen mehr als drei Meter hohen Zaun geklettert – vom Freistundenhof in den Innenbereich der Anstalt. Dort hatte er sich etwa fünf Minuten unbeaufsichtigt bewegt, bevor er wieder in Gewahrsam genommen wurde. In Reaktion darauf war er nach Burg verlegt worden.

Nach der Geiselnahme sei der Gefangene in Isolationshaft mit "besonderer Sicherheitsverwahrung" verlegt worden, sagte der zuständige Abteilungsleiter des Justizministeriums, Wolfgang Reichelt. Es werde außerdem die Möglichkeit einer zeitweisen Verlegung des Täters in ein anderes Bundesland geprüft. MDR-Information zufolge könnte er in ein Gefängnis in Nordrhein-Westfalen oder Bayern verlegt werden. Dieses Verfahren nennt sich Sicherheitsverlegung und ist wohl Standard nach einer Geiselnahme im Gefängnis.

Aus den Ermittlungen zur Geiselnahme, die das LKA führ, könnte dann später auch noch ein neuerlicher Gerichtsprozess folgen. Der Halle-Attentäter war am 21. Dezember 2020 für seinen Anschlagsversuch auf die Synagoge und die beiden Morde bereits zu lebenslanger Haft und anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt worden.

Bundesinnenministerin Nancy Faeser forderte die Betreiber von Gefängnissen zur Überprüfung ihrer Sicherheitsmaßnahmen auf. Die Geiselnahme besorge sie, sagte die SPD-Politikerin dem Fernsehsender Welt. "Das ruft diejenigen auf, die Gefängnisse verantworten in Deutschland, auch da noch mal sehr genau hinzugucken." Das gelte insbesondere für Personen wie dem Attentäter von Halle, von dem man wisse, dass er schon einmal versucht hatte zu fliehen.

Der Druck auf Sachsen-Anhalts Justizministerin Franziska Weidinger wächst. Bildrechte: dpa Sachsen-Anhalts Landtagsfraktionen fordern zunächst einmal vor allem Aufklärung. Sebastian Striegel, der rechtspolitische Sprecher und parlamentarische Geschäftsführer der Grünen sprach von einem sehr besorgniserregendes Ereignis, das ein fatales Signal an die Betroffenen des Anschlags von Halle sende. Es müsse geklärt werden, was in der JVA konkret geschehen sei, und wie der Täter, offensichtlich über einen längeren Zeitraum hinweg, Waffen oder waffenähnliche Gegenstände erstellen und dann auch in Benutzung haben bringen können. Laut Striegel muss auch geklärt werden, ob der Geiselnehmer Unterstützer hatte. Und, es müsse klar werden, mit wem er in der Vergangenheit Kontakt hatte.