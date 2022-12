Sachsen-Anhalts Landtagsfraktionen forderten in ersten Reaktionen zunächst einmal vor allem Aufklärung. Sebastian Striegel, der rechtspolitische Sprecher und parlamentarische Geschäftsführer der Grünen, sprach von einem sehr besorgniserregendes Ereignis, das ein fatales Signal an die Betroffenen des Anschlags von Halle sende. Es müsse geklärt werden, was in der JVA konkret geschehen sei, und wie der Täter, offensichtlich über einen längeren Zeitraum hinweg, Waffen oder waffenähnliche Gegenstände erstellen und dann auch in Benutzung habe bringen können. Laut Striegel muss auch geklärt werden, ob der Geiselnehmer Unterstützer hatte. Und, es müsse klar werden, mit wem er in der Vergangenheit Kontakt hatte.