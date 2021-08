In den vergangenen Jahren haben sich in den heißen Sommermonaten immer wieder Blaualgen im Barleber See vermehrt und teilweise zu Badeverboten geführt. Bereits 2019 waren 1.000 Tonnen Polyaluminiumchlorid in den Barleber See eingebracht worden. Das hatte die Phosphorkonzentration im Wasser gesenkt, die zu dem starken Algenwachstum geführt hatte.