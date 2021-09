Ein Wasserrohrbruch hat in Magdeburg Behinderungen im Bus- und Straßenbahnverkehr verursacht. Nach Informationen der Magdeburger Verkehrsbetriebe MVB kam es bereits am späten Dienstagabend zu dem Leck in Höhe des Haltepunktes Magdeburg-Herrenkrug. Der Straßenbahnverkehr und auch der Nachtverkehr mit Bussen zur DB-Station mussten eingestellt werden.