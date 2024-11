Peter Wawerzinek bekommt in Weimar am Freitag den Literaturpreis der Deutschen Schillerstiftung überreicht, dotiert mit 10.000 Euro. In der Begründung der Jury hieß es: "Wawerzineks Romane schmeißen sich so wild und unerschrocken ins eigene Leben, dass die Zartheit der nachgezeichneten Bewusstseinserschütterungen umso mehr frappiert."