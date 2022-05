Ungeklärter Kriminalfall im Harz Tötung einer 77-Jährigen vor zehn Jahren: DNA-Spuren werden erneut ausgewertet

Zehn Jahre nach dem Mord an einer 77-Jährigen Frau in Wegeleben im Vorharz nimmt die Polizei die Ermittlungen wieder auf. Am Tatort waren DNA-Spuren gesichert worden, die bislang niemandem zugeordnet werden konnten. Nun sollen alle Männer aus Wegeleben eine Speicheprobe abgeben.