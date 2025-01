Das habe auch mit der Handlung zu tun. So gehe es in dem Film um die hochemotionale Geschichte eines anonymen Unfallopfers, um Trauer und Verlusterfahrung. "Auch wenn der Film nicht von einem Anschlag handelt, so enthält er aufgrund seiner Thematik doch Elemente, die aktuell als belastend empfunden werden könnten", heißt es von der ARD.