In der Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt öffnet der diesjährige Weihnachtsmarkt früher als sonst. Nach den Worten von Paul Gerhard Stieger startet der Markt bereits am 22. November um 14 Uhr. "Wir haben uns dazu entschlossen, weil auch in vielen anderen Städten die Weihnachtsmärkte in diesem Jahr früher beginnen." Die Aufbauarbeiten hätten bereits begonnen. Die ersten Hütten seien schon da, sagte Stieger MDR SACHSEN-ANHALT. "Wir bauen quasi eine kleine Stadt für die Weihnachtszeit auf."