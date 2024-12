Die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) setzen an den verkaufsoffenen Sonntagen im Dezember eine zusätzliche Straßenbahnlinie ein. Denn am 15. und 29. Dezember werden in Kombination mit dem Weihnachtsmarkt viele Besucher erwartet. Um ihnen die Anreise zu ermöglichen, aktivieren die MVB die Linie 77. Sie fährt zwischen 12 und 19 Uhr im Ringverkehr und verkehrt stündlich zwischen Buckau (Wasserwerk) und City Carré und bindet zahlreiche Stadtteile an.