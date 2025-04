Der Weihnachtsmarkt in Magdeburg findet auch in diesem Jahr statt – und das fast wie gewohnt auf dem Alten Markt. Das hat am Freitag der Magdeburger Stadtrat in einer Sondersitzung entschieden. Dort gab es 36 Stimmen für den Alten Markt als Standort für den Weihnachtsmarkt. Dagegen stimmte nur ein Stadtrat, sieben enthielten sich. Am Jahrestag des Anschlags, dem 20. Dezember soll der Weihnachtsmarkt allerdings geschlossen bleiben. Nach dem Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt hatte es Diskussionen gegeben, ob der Markt 2025 stattfinden soll – und an welcher Stelle.