Seit Eröffnung: Deutlich weniger Besucherinnen und Besucher

Als nächstes führt mich mein Weg zu einem weiteren Fahrgeschäft. Der Mitarbeiter hinter der Kasse dreht sich zu der Uhr, die an der Innenseite hängt und meint: "Es ist 16:15 Uhr. Normalerweise sind zu dieser Zeit nach der Schule immer viele Kinder hier, jetzt nicht. Siehst du, man kann bis zum Dom durchgucken, weil da keine Menschen sind." Die generellen Öffnungszeiten: 11 bis 21 Uhr. Er erzählt von seinen Sorgen:

Wir schauen immer mit Sorge auf die Ministerkonferenzen, weil eine Schließung für uns den Bankrott bedeuten würde. Wir werden ja nicht wie andere Arbeitnehmer weiter bezahlt und hoffen noch auf finanzielle Unterstützung. Mitarbeiter eines Fahrgeschäfts auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt

Dass es weniger Weihnachtsmarkt-Besucherinnen und -Besucher gibt, merken auch Monika Hafke und Antonia Mentzel. Sie sind von Gastro Conzept und betreiben hier die Kaiser-Otto-Schänke. "Könnt ihr schätzen, wie viel weniger los ist? Vielleicht die Hälfte im Vergleich zu sonst?", frage ich. Die beiden lachen. "Nee, deutlich weniger", sagt Mentzel. "Es sind etwa ein Sechstel." Trotzdem ergänzt Monika Hafke: "Uns geht es vergleichsweise gut, wir können nicht klagen. Unser Vorteil: Wir haben Gastronomie-Betriebe in Magdeburg und sind deshalb nicht nur auf den Weihnachtsmarkt angewiesen."

Monika Haftke (links) und Antonia Mentzel verkaufen in der Kaiser-Otto-Schänke Getränke. Bildrechte: MDR/Johanna Daher

Nur ein Getränk pro Person – und ohne Schuss

Die beiden stehen in einer größeren Bude am Ausgabefenster – Gäste können auch nach innen kommen und dort Glühwein trinken. Das Konzept nennen sie "Tafelrunde" – Gruppen können sich dort an den Tisch setzen, wenn sie sich zusätzlich in eine Liste eintragen. Das Ganze hat einen exklusiven Charakter, da das Personal den Zutritt erst gewähren muss – sind schon Leute drin, ist es derzeit nicht möglich auch dort am Sitzplatz zu trinken.

Das Team der Kaiser-Otto-Schänke ermöglicht mit ihrer "Tafelrunde" geschlossene Gesellschaften. Bildrechte: MDR/Johanna Daher Dann kommt eine Kundin an das Fenster von Hafke und Mentzel. "Ich hätte gerne zwei Mal Eierpunsch für mich und meinen Mann", sagt sie. "Wo ist denn Ihr Mann?", fragt Antonia Mentzel und erklärt: "Pro Person darf ich nur ein Getränk ausgeben." "Oh, der ist gerade nicht da", sagt die Kundin und fügt verständnisvoll hinzu: "Dann nehme ich erstmal nur einen und wir kommen dann gleich nochmal wieder."



Solche Begegnungen seien auch hier vor allem der Fall, bestätigen die beiden – viel Negatives gebe es nicht. Eine weitere Regel, die für sie gilt: Harter Alkohol darf nicht ausgeschenkt werden. Es gibt also in diesem Jahr keine Getränke mit Schuss.

Corona-Regeln: Kontrollen auf dem Weihnachtsmarkt