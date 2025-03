Als die Magdeburger Volksstimme am 28. Oktober 2024 über den geplanten "Wiehnachtmärt" berichtet , reagiert Frommhagen nach MDR-SACHSEN-ANHALT-Informationen umgehend. Die offene Gastronomie mit 20 Buden und kulinarischem Angebot könnte eine ernsthafte Konkurrenz für den traditionellen Weihnachtsmarkt darstellen. Frommhagen schreibt, unter anderem an Ronni Krug: "dieser Wintermarkt hat echte Sprengkraft".

Am 28. Oktober 2024 um 8:48 Uhr verschickt Arno Frommhagen seine E-Mail – adressiert an die Gesellschafter der Weihnachtsmarkt GmbH, zu denen auch er selbst gehört. Unter den Empfängern neben dem Ordnungsbeigeordneten Krug: Weihnachtsmarktchef Paul-Gerhard Stieger sowie die Stadträte Falko Grube (SPD), Ronny Kumpf (AfD) und Wigbert Schwenke (CDU).

Der Magdeburger Weihnachtsmarkt ist ein städtisches Unternehmen. Entsprechend sitzen Vertreter des Stadtrats sowie Mitglieder der Verwaltung in der Gesellschafterversammlung. Nur eine Stunde nach Frommhagens Mail nimmt die Debatte an Fahrt auf: Geschäftsführer Stieger leitet die Nachricht an den Leiter des Ordnungsamtes, Gerd von Baur, weiter – mit dessen Vorgesetztem, Ronni Krug, in Kopie. Stieger formuliert seine Nachricht auffallend vertraut: "Hallo Gerd, (…) Die Gesellschafter und Schausteller sind stinksauer. Es ist nicht klar, ob es eine Genehmigung (Sondernutzung) über die Liegenschaft gab. Für den Fall, dass es eine gab, wäre die Frage, ob über 32 (Fachbereich Sicherheit und Ordnung, dessen Amtsleiter Baur ist, Anm. d. Red.) oder Feuerwehr noch was gemacht werden kann."