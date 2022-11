Mitte der 70er Jahre ist es in der Lemsdorfer Reihenhauszeile üblich, zum Erstbezug einen Baum zu pflanzen: eine Birke vor und eine Tanne hinter das neue Eigenheim. So bepflanzt hat auch Familie Dittmar das Grundstück 1988 übernommen. "Der Baum hat uns 34 Jahre lang begleitet und kaum ein Tag verging, an dem wir uns nicht an ihm erfreut haben", sagt Birgit Dittmar. "Sie wuchs jedes Jahr beinahe um einen halben Meter in die Höhe", klagt der 68-jährige Ronald Dittmar. Damit sind auch die Probleme gewachsen.