Auf den Social-Media-Plattformen von MDR SACHSEN-ANHALT wird rege über den richtigen Zeitpunkt für den Weihnachtsmarkt-Beginn diskutiert ‒ insbesondere auf Facebook.



Für den frühen Start:



Userin kat.hrin67 sagt: "Freut mich für die Händler und Besucher, dass es früher losgeht. Warum auch warten? In anderen Städten ist auch schon eröffnet. Und wenn Totensonntag geschlossen bleibt, braucht sich keiner beschweren. Alles prima."



Userin Bianca Schulenburg denkt ähnlich: "Totensonntag hin oder her. Man gedenkt seinen liebsten nicht nur an einem bestimmten Tag. Ich möchte nicht wissen, wie voll der Weihnachtsmarkt Freitag und Samstag ist!"



User Appel Fcm findet die Diskussion überflüssig: "Der MDer Weihnachtsmarkt hatte bis 2010 immer schon Freitag vor Totensonntag geöffnet! Es ist also nichts Neues! (TS bleibt geschlossen) Bei den extrem gestiegenen Kosten ist jede Stunde Öffnungszeit wichtig! Standmiete, Energie, VERSICHERUNGEN, Sicherheit, Auflagen der Behörden - alles ist sehr teuer. Dazu bekommt JEDER Mitarbeiter -auch ausländische- Mindestlohn und dann der Einkauf ! Selbst im Discounter sind Weihnachtssachen oder einfachster Glühwein fast doppelt so teuer, wie vor wenigen Jahren!"



Gegen den frühen Start:



Jana Bork findet: "Und wenn nächstes Jahr irgendwo ein Weihnachtsmarkt im Oktober öffnet, machen wir das dann auch? Irgendwann geht doch die Vorfreude darauf verloren. Und ein bisschen Spannung gehört doch dazu. Besser wäre es, dass es eine einheitliche Regelung gibt, ab wann Weihnachtsmärkte öffnen dürfen und wann Schluss ist, damit der Wettstreit über das früheste mögliche Öffnungsdatum ad Acta gelegt werden kann.“



Carlo Marinelli schreibt: „Schade, dass sich auch die Stadt MD von den Schaustellern und Gewerbetreibenden 'zwingen' lässt, deren Streben nach Geld Vorrang vor vor dem Geist der Vorweihnachtszeit einzuräumen, die ja erst nach Totesonntag beginnt. So gehen zugunsten des Mammons immer weitere Werte und Traditionen verloren. Leider scheinen die städtischen Verantwortlichen dabei resigniert zu haben, die Innenstadt in der dunklen Jahreszeit anderweitig attraktiver machen zu können. (So könnten u.a. die Leuchtinstallationen früher eingeschaltet werden.) Einige andere Städte bedienen sich dazu sog. Stadtimagepfleger. Vielleicht wäre das auch etwas für MD.“



Renate Heilmann meint: „In einer Gesellschaft, die sich immer mehr vom christlichen Glauben abwendet, finde ich es unpassend, den Weihnachtsmarkt mit dem Totensonntag in Verbindung zu bringen. Ich denke an meine geliebten Verstorbenen täglich und nicht nur an Totensonntag. Ich glaube auch nicht, dass es uns die Verstorbenen nachtragen, wenn wir uns am Totensonntag amüsieren und fröhlich sind. Aber m.E. sollte ein Weihnachtsmarkt mit Beginn der Vorweihnachtszeit, also am 1. ADVENT starten und nicht immer früher in den Herbst vorverlegt werden. Gleiches trifft auch auf den Verkauf von jeglichen Weihnachtsartikeln, Deko, Süßwaren etc., die inzwischen schon ab August in den Regalen zu finden sind.“



Was ist Ihre Meinung zum Thema? Kommentieren Sie unter diesem Online-Artikel oder bei Instagram und Facebook.