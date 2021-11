Die Landeshauptstadt Magdeburg will den Zugang zum Weihnachtsmarkt beschränken und nur noch Geimpfte und Genesene zulassen. Das teilte Oberbürgermeister Lutz Trümper (SPD) am Dienstag mit.

Das Weihnachtssingen in der MDCC-Arena war am Montag abgesagt worden. Man wolle der pandemischen Entwicklung mit so einem Großereignis keinen Nährboden bieten, teilten die Veranstalter mit. Unter den eingeschränkten Bedingungen sei es nicht möglich, bei Kerzenschein zusammen zu singen und eine besondere Atmosphäre zu erzeugen.

Eine Alternative in Magdeburg in der Adventszeit und darüber hinaus zu erleben und dabei noch an der frischen Luft zu sein, bietet die Lichterwelt. Mehr als einer Million LEDs beleuchten Straßen, Sehenswürdigkeiten und Figuren an prominenten Plätzen.