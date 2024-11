Der Magdeburger Weihnachtsmarkt öffnet bereits am Freitag – und damit einige Tage eher, als ursprünglich geplant. Kritik daran hat Weihnachtsmarktchef Paul-Gerhard Stieger nun zurückgewiesen. Stieger sagte MDR SACHSEN-ANHALT am Mittwoch, in der Stadt würden schon mehrere Weihnachtsmärkte vor Totensonntag öffnen. Üblicherweise werden viele Märkte erst am Tag danach geöffnet.