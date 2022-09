Fast jede Stadt habe inzwischen ihre Weihnachtsbeleuchtung auf stormsparende LED-Lampen umgestellt, so Stieger. "So haben wir in Magdeburg in den letzten Jahren den Stromverbrauch um 40.000 Kilowattstunden reduziert." Neben dem Weihnachtsmarkt gibt es in Magdeburg noch die Lichterwelten. "Dafür geben wir wie in den letzten Jahren rund 7.000 Euro für Strom aus", erläutert Stieger. Die Stromkosten seien in diesem Jahr aufgrund langfristiger Lieferverträge kaum gestiegen. "Die Finanzierung steht."