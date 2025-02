Vor Weihnachten wird an alle Stadtführer ein Informationsschreiben der städtischen Touristeninformation verschickt. Deren Abteilungsleiter schreibt: "Aus aktuellem Anlass möchte ich Sie alle höflichst darum bitten, sich mit persönlichen Äußerungen bei folgenden Punkten zurückzuhalten: […] Thema Intel-Ansiedlung […] Thema Wiehnachtmärt am Fürstenwall Schweizer Milchkuranstalt – Bitte hier keine Werbung tätigen […] Thema Stadthallenareal und Hyparschale […]."

Für Denny Mette, den Betreiber des Wintermarktes am Fürstenwall, ist das unverständlich: "Wir sind ja da, um die Vielfältigkeit in der Stadt zu gestalten. Es wäre nicht schön, wenn es wirklich so war, dass wir explizit nicht mehr erwähnt werden sollten."