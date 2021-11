Nur Geimpfte und Genesene Magdeburg beschränkt nun doch Zugang zu Weihnachtsmarkt

Gegen heftige Kritik war am Montag in Magdeburg der Weihnachtsmarkt eröffnet worden. Einen Tag später werden nun doch Kontrollen eingeführt – nur Geimpfte und Genesene bekommen Zutritt. Den Kurswechsel kündigte Oberbürgermeister Lutz Trümper an.