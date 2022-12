Am Tag vor Heiligabend kommen Tausende Magdeburger in der MDCC-Arena zusammen, um sich musikalisch auf das Weihnachtsfest einzustimmen. In diesem Jahr findet das Magdeburger Weihnachtssingen zum fünften Mal statt, nachdem es wegen Corona zweimal ausfallen musste. 16.000 Tickets wurden bereits verkauft. Denn für viele Magdeburger ist das gemeinsame Singen zu einer richtigen kleinen Tradition geworden.