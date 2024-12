Bildrechte: Andreas Lander

Tickets, Programm, Anfahrt 7. Weihnachtssingen in Magdeburg – alle Infos auf einen Blick

Hauptinhalt

04. Dezember 2024, 17:02 Uhr

Kurz vor Weihnachten verwandelt sich das Stadion des 1. FC Magdeburg wieder in einen großen Konzertsaal. Am 23. Dezember findet in der Avnet-Arena bereits zum 7. Mal das Weihnachtssingen statt. In diesem Jahr werden bis zu 26.000 Menschen erwartet. Wir beantworten die wichtigsten Fragen zu Tickets, Parken und Co.