Die Weihnachtszeit steht langsam wieder vor der Tür. In Magdeburg bedeutet das seit mehreren Jahren: Es wird gemeinsam gesungen – und zwar am 23. Dezember. Dann findet auch in diesem Jahr in der MDCC-Arena das große Weihnachtssingen statt, zum nun schon sechsten Mal. Wie die Veranstalter am Dienstag mitteilten, wird die Veranstaltung um 18 Uhr beginnen. Einlass ist ab 16 Uhr.