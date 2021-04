Kapazitäten reichen nicht Weitere Corona-Testzentren in Magdeburg geplant

Petra Kant, Center-Managerin des Magdeburger Allee-Centers, erklärte MDR SACHSEN-ANHALT, das Allee-Center könne die Anzahl der für einen Einkauf notwendigen Schnelltests momentan nicht stemmen. Daher soll im Allee-Center ein zweites Testzentrum eingerichtet werden. Doch auch mit dem zweiten Testzentrum werde es für die rund 10.000 Kundinnen und Kunden eng. Aus diesem Grund seien in Magdeburg auch am Hundertwasserhaus, am Katharinenturm und auf dem Breiten Weg weitere Schnelltestzentren geplant.

Um den Vorgaben nachkommen zu können, hat man im Rathaus-Center in Dessau bereits in der vergangenen Woche ein Schnelltestzentrum eingerichtet. Über 150 vorgebuchte Termine verzeichnete man dort am Donnerstag, so Center-Manager Hans-Jörg Bliesener. Dennoch sei die Zahl der Kunden am Wochenende deutlich zurückgegangen. Der Center-Manager spricht von einer "weiteren Hürde", die die Kundinnen und Kunden vor ihrem Einkauf nehmen müssten und der sie tendenziell vom Einkauf abhalte.