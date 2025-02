Hier setzt die Immuntherapie an: mit künstlichen Antikörpern werden die T-Zellen in die Lage versetzt, das Antigen und damit die Krebszellen zu erkennen und sie zu attackieren. "Durch die neuen Möglichkeiten haben wir die Überlebenschancen von Patienten mit Lungenkrebs auf über 80 Prozent erhöht", resümiert Prof. Jens Schreiber.

Über Jahre wurde an der Otto-von-Guericke-Universität die Struktur eines universitären Lungenzentrums aufgebaut. Hier arbeiten Internisten, Strahlen- und Nuklearmediziner, Diagnostiker und Chirurgen eng zusammen. In den letzten Jahren stieg die Zahl der behandelten Patienten – eine gewünschte Zentralisierung. Wurden vor acht Jahren noch 140 Lungenkrebsoperationen pro Jahr durchgeführt, so waren es 2023 schon 500.