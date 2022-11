Einer von denen, die die WM aus politischen Gründen bewusst nicht sehen wollen, ist der Magdeburger Oliver Wiebe. Er ist Pressesprecher der Landtagsfraktion der Linken in Sachsen-Anhalt und eigentlich großer Fußballfan. In der Magdeburger Fanszene und für die Fanhilfe Magdeburg aktiv, sagt Wiebe, die Fußball-WM in Katar sei ihm zuwider. Er wisse schon jetzt: Wenn er Spiele schauen würde, würde er an die Zehntausenden Toten denken, die auf den Baustellen in Katar gestorben seien.