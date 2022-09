So wie sich die Gesellschaft wandelt, lassen sich auch auf Friedhöfen soziale Trends ablesen. Auf dem Magdeburger Westfriedhof gibt es seit Neuestem die Möglichkeit der digitalen Erinnerung. Im Herbst 2022 geht das erste Grab online – dank Friedhofsgärtner Martin Cziborra. "Ich bin immer ganz dicht an den Angehörigen dran, erzähle mit ihnen auf einer Bank auf dem Friedhof. So höre ich viele Lebens- und Familiengeschichten und denke: Wow, warum schreibt das nicht jemand mal auf? Das ist doch toll!"