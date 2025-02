Im Magdeburger Stadtteil Sudenburg funktioniert die Heizung in zwei Wohnhäusern wieder. Das teilte der Vermieter "Nox Capital" MDR SACHSEN-ANHALT mit. Zuvor hatten die Mieter drei Wochen ohne Warmwasser und funktionierende Heizung leben müssen. Wie die Städtischen Werke Magdeburg bestätigten, war die Grundversorgung wegen fehlender Zahlungen des Vermieters "Nox Capital" eingestellt worden. Man habe am 20. Januar einen neuen Vertrag geschlossen, seit dem 27. Januar liege die Gasversorgung wieder an.