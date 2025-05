Essen fängt in Küche Feuer Magdeburg: Feuerwehr rettet Kleinkind aus brennender Wohnung

18. Mai 2025, 11:27 Uhr

Angebranntes Essen hat in Magdeburg am Samstag für einen Feuerwehreinsatz im Kirschweg gesorgt. Die Kameraden retteten dabei ein Kleinkind aus einer brennenden Wohnung. Es wurde im Anschluss in ein Krankenhaus gebracht. Ebenfalls am Samstag hat es in Wittenberg gebrannt. Dort wurde niemand verletzt, es entstand jedoch ein hoher Sachschaden.