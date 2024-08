In Magdeburg sind am Barleber See auf einem Campingplatz in der Nacht zum Samstag drei Wohnwagen ausgebrannt. Das hat eine Sprecherin der Leitstelle MDR SACHSEN-ANHALT mitgeteilt. Demnach ist das Feuer in der Nacht zunächst in einem Fahrzeug ausgebrochen und breitete sich weiter aus. Fünf weitere Wohnwagen seien durch die Hitze beschädigt worden.