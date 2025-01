In Blankenburg im Landkreis Harz ist eine Außenstelle der Zast, der Zentralen Anlaufstelle für Asylbewerber, aufgelöst worden. Wie das Innenministerium MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, wurde der auslaufende Vertrag zum 31. Dezember 2024 nicht verlängert. Die Aufnahmesituation für Asylsuchende habe sich verbessert. Ein Grund sei auch die Inbetriebnahme einer zentralen Aufnahmeeinrichtung in Stendal. Dadurch werde der dezentrale Standort in Blankenburg nicht mehr benötigt, so ein Sprecher.