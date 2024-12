In Magdeburg feiert das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste am Dienstag zehnjähriges Jubiläum. Leiter Gilbert Lupfer zieht im Gespräch mit MDR KULTUR eine positive Bilanz. Inzwischen werde nicht mehr nur in den großen Kunstmuseen nach der Herkunft von Kulturgütern geforscht. "Das geht jetzt weit darüber hinaus“, so Lupfer. Auch in technischen Sammlungen oder den Depots von Universitäten, in Bibliotheken oder Heimatmuseen auf dem Land werde heute Provenienzforschung betrieben.