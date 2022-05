Bei der Verfolgung von Hassrede im Netz brauche es allerdings neue Werkzeuge. Zieschang schlug hierzu mit Blick auf die anstehende Innenministerkonferenz eine Pflicht zur Registrierung per Klarname in sozialen Netzwerken vor, damit die Daten bei Ermittlungen von den Anbietern abgerufen werden könnten. Um erfolgreich zu sein, "müssen wir die Anonymität beenden", so Zieschang.

Unterdessen hat der Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft in Sachsen-Anhalt, Olaf Seidel, vor einer Verallgemeinerung des Falls gewarnt. Seidel sagte MDR SACHSEN-ANHALT am Dienstag, in diesem Fall solle sich einer von mehr als 6.000 Beamten in Sachsen-Anhalt falsch verhalten haben. Der Großteil mache seine Arbeit gut und richtig. „Ich denke, das war eine Ausnahmesituation“, sagte Seidel.