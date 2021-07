71. Geburtstag mit Geldsorgen Dem Zoo in Magdeburg fehlen 7,5 Millionen Euro

Der Magdeburger Zoo braucht schnellstmöglich Geld für Sanierungsarbeiten. Alles in allem geht es um 7,5 Millionen Euro bis zum Jahr 2025. Im September wird der Stadtrat über die Bewilligung der Mittel entscheiden. Schon am Mittwoch tagt der Aufsichtsrat des Zoos, in dem auch alle Ratsfraktionen vertreten sind.