Vor wenigen Tagen ist im Zoo Magdeburg ein neuer Roter Panda eingezogen. Die eineinhalbjährige Rote-Panda-Dame heißt Nami und kommt aus dem Zoo Atticapark in Athen. Zusammen mit dem sechsjährigen Brian soll sie eine Zuchtgruppe in Magdeburg aufbauen. Das teilte Zoogeschäftsführer Dirk Wilke mit. Seit 2015 gehören Rote Pandas zum Tierbestand des Zoos. In dieser Zeit habe man bereits mit vier Nachzuchten die Reservepopulation in den Zoos gestärkt.