Bildrechte: Zoo Magdeburg/Katharina Ruhs

Die Spaltenschildkröte (Malacochersus tornieri) hat – anders als die meisten Schildkrötenarten –, einen weichen, flachen Panzer, der nicht höher als vier Zentimeter wird. Bei Gefahr keilt sie sich mit ihren langen Beinen fest in eine Felsspalte ein und bläst die Lunge so auf, dass ihr Panzer den Spalt komplett ausfüllt. So haben Fressfeinde wie Warane, Mangusten und Greifvögel kaum eine Chance, die Schildkröte aus ihrem Versteck zu holen.



Zudem ist sie ein versierter Kletterer und dreimal so schnell wie andere Landschildkröten. Da der weiche Panzer keinen direkten Schutz spendet, können sich die Tiere jedoch nicht zu weit von einer Felsspalte entfernen.