Großbrand Mehrere hundert Tausend Euro Schaden nach Zündelei in Magdeburg

Hauptinhalt

In Magdeburg hat sich am Mittwochmorgen eine Zündelei zu einem Großbrand entwickelt. Ein Jugendlicher soll einen Werbeprospekt in einem Mülleimer angezündet haben. Das Feuer weitete sich aus und richtete einen Schaden im sechsstelligen Bereich an. Die Feuerwehr war im Großeinsatz.