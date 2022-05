Wir erwarten, dass in den nächsten Jahren die Zahl der Tage, an denen es überdurchschnittlich heiß wird, steigen wird. Deshalb ist zu erwarten, dass viele Menschen dann die grüne Lunge in der Innenstadt benötigen, um Frischluft zu bekommen, um sich abkühlen zu können, insbesondere in der Nacht. Wenn solche Flächen fehlen, bedeutet das letztendlich, dass mehr Menschen an Hitze sterben werden.