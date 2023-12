Auch Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) zeigte sich erleichtert. Es sei eine entscheidende Botschaft, dass die Investitionen in die Chip-Industrie in Ostdeutschland weiterhin in vollem Umfang gewährleistet würden, erklärte er am Mittwoch. Die Investoren könnten nun beruhigt werden, was Risiken und Unsicherheiten anbelange. "Und auf der anderen Seite war es gut, dass wir uns nicht haben beeindrucken lassen, sondern dass wir unsere Verwaltungs- und sonstigen Arbeiten am Projekt konsequent fortgesetzt haben", so Haseloff.