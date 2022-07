Der Magdeburger Regionalverkehrsverbund Marego erhöht bereits zum 1. August dieses Jahres die Preise. Wie aus einer am Dienstag veröffentlichten Mitteilung hervorgeht, sollen sie um durchschnittlich 2,3 Prozent steigen. Ein Einzelfahrschein im Stadtgebiet von Magdeburg kostet dann zum Beispiel 2,50 Euro statt wie bislang 2,40 Euro.

Der Preis für eine Abo-Monatskarte in Magdeburg soll um knapp 1,80 Euro angehoben werden, auf dann rund 48 Euro monatlich. Allerdings werden nicht alle Tickets teurer. Die Kurzstrecke in Magdeburg etwa wird weiter 1,60 Euro kosten.

Als Begründung für die steigenden Preise nannte der Verkehrsverbund höhere Lohnkosten und steigende Kosten bei der Instandsetzung der Fahrzeugflotte. Diese Kosten könne man nicht mit dem Geld aus kommunalen Zuschüssen auffangen, hieß es. Die Preiserhöhung sei "unumgänglich". Es ist bereits die zweite Erhöhung bei Marego in diesem Jahr: Bereits zum 1. Januar waren die Preise im Schnitt um 2,4 Prozent gestiegen. Zum Vergleich: Im Dezember konnten Fahrgäste in der Straßenbahn in Magdeburg noch mit einem Einzelfahrschein zum Preis von 2,30 Euro mitfahren.