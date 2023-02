Bislang bieten zwei Anbieter ihre E-Scooter in Magdeburg zur Vermietung an: "YOIO" und "MOIN". Während "YOIO" eine Anfrage von MDR SACHSEN-ANHALT unbeantwortet lässt, erklärt ein "MOIN"-Vertreter: "Wir sind natürlich daran interessiert, in Magdeburg zu bleiben, und freuen uns auf die zukünftige Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung. Wir haben keine konkreten Anforderungen, sondern wollen uns vielmehr an die Wünsche der Stadt anpassen, um so ein bestmögliches Angebot schaffen zu können."