Am Ende standen die SBB Baskets Wolmirstedt dort, wo auch die ganz Großen feiern: auf einem Meisterbalkon. Zugegeben: In der Kleinstadt war dabei alles noch eine Nummer kleiner als anderswo. Dennoch war es ein Abschiedsbild mit Symbolcharakter: Dieser Verein will noch höher hinaus.

Und das ist den Baskets zuzutrauen. In der 1. Regionalliga hatte das Profiteam unter Amateuren ohnehin bereits in der nun abgelaufenen Saison nichts mehr verloren. Der Aufstieg in die Pro B war die logische Folge der beachtlichen Entwicklung in den vergangenen Jahren.