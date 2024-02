8.026,56 Euro soll Gerda Ahrendt aus Gommern bei Magdeburg an Nebenkosten nachzahlen. So steht es in ihrer Betriebskostenabrechnung für das Jahr 2022, die der 59-Jährigen im November 2023 in den Briefkasten flatterte. Die Rentnerin ist Mieterin einer Zweiraumwohnung, die 59 Quadratmeter groß ist. Nach eigenen Angaben hat sie nur den Heizkörper im Wohnzimmer benutzt. "Ein Heizkörper kann das in einem Jahr nicht verbrauchen. Da müsste ich mich ja grillen", sagt sie fassungslos im MDR-Magazin "Umschau".