Stützpunkte und Leistungszentren in Sachsen-Anhalt Nach Angaben des Landessportbundes Sachsen-Anhalt gibt es Bundesstützpunkte, Stützpunkte mit herausgehobener Bedeutung, Landesleistungszentren, Landesleistungsstützpunkte und Talentgruppen im Land.



Sachsen-Anhalt ist Bundesstützpunkt für:

- BSP Schwimmen in Magdeburg

- BSP Rudern in Magdeburg

- BSP Kanu-Rennsport in Magdeburg

- BSP Leichtathletik in Halle und Magdeburg

- BSP Wasserspringen in Halle