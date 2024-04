Für überregionale Aufmerksamkeit hatten bereits Mitte Februar Vandalismusschäden an einem Odeg-Zug von Berlin nach Magdeburg gesorgt. An Bord waren Fußballfans auf der Heimreise nach der FCM-Niederlage gegen Hertha BSC. "Zurück blieben eine katastrophale Zerstörung, Massen an Müll sowie Urin-, Bier- und Getränkelachen", teilte die Odeg seinerzeit mit. Medienberichten zufolge kostete die Reinigung des Zuges 25.000 Euro. Unter einigen FCM-Aufklebern waren den Angaben nach Rasierklingen versteckt, die die Reinigungskräfte hätten verletzen können.



Mit Blick auf die jüngsten Ereignisse sagte Gehrke, man werde die Vorfälle an den Verein herantragen, Anzeige gegen Unbekannt erstatten und "hoffen, dass sich Verantwortliche des 1. FCM melden." Ansonsten müsse geprüft werden, offensichtlichen Fans mit Fan-Utensilien pauschal die Mitfahrt zu verweigern. Odeg teilte mit, dass das Unternehmen mit dem Fußballverein in den Dialog treten werde. Man wünsche sich ein klares Statement und eine Distanzierung von randalieren Fans.